明後日19日(日)以降は、北海道の上空に11月下旬並みの強い寒気が流れ込み、平地でも雪の降る所があるでしょう。雪に慣れている道産子もシーズン初めの雪には、車の運転や雪道を歩く際には注意が必要です。北海道の平地でも雪の可能性明後日19日(日)以降は、日本列島は西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。北海道の上空1500m付近にはマイナス6℃以下の平地でも雪を降らせるような、この時期としては強い寒気が流れ込む予想です