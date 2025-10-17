一昨年5月に長野県中野市で、散歩中の女性2人と警察官2人を殺害したとして殺人と銃刀法違反に問われた青木政憲被告（34）の裁判員裁判判決が10月14日に長野地裁で開かれ、坂田正史裁判長は青木被告に求刑通りの死刑を言い渡した。【写真】逮捕後、移送される青木被告。事件当時、緊張感漂う現場付近の様子ほか周囲から「ぼっち」「キモい」と言われているという"妄想"を持っていた青木被告。裁判の争点は責任能力だった。検察