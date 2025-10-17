１７日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６４１．４１ポイント（２．４８％）安の２５２４７．１０ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２４７．４９ポイント（２．６７％）安の９０１１．９７ポイントと３日ぶりに反落した。ハンセン指数は９月４日以来、約１カ月半ぶりの安値水準。売買代金は３１４６億２３７０万香港ドル（約６兆５９６億円）となってい