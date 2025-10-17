CSファイナルS第4戦の予告先発が17日、公示された。セ・リーグでは、アドバンテージを含めてこの日までに0勝3敗と日本シリーズ進出へ崖っ縁に立たされているDeNAのアンドレ・ジャクソン投手（29）が先発。阪神のジョン・デュプランティエ（31）投手との“助っ人対決”が実現するか注目が集まる。今季25試合で10勝7敗だったジャクソンは12日の巨人とのファーストS第2戦で初回に2被弾するなど42球で6安打5失点（自責は4）。再び