九州電力は17日、定期検査中の玄海原発4号機（佐賀県玄海町、出力118万キロワット）の原子炉を同日中に起動させ、20日の発電再開を経て、11月14日に営業運転を再開すると発表した。検査のために使用する弁から水蒸気が漏れる不具合により再開を延期していた。4号機は、7月から定期検査に入り、当初は10月2日に発電を再開する予定だった。不具合は9月28日に発表。作業員や周辺環境に影響はなかった。6月にも定期検査中の玄海