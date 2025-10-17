「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）日本シリーズへの切符をかけた第３戦は高橋が先発する。ＣＳは通算４試合に先発して０勝３敗、防御率４・５０。昨年のファーストＳでＤｅＮＡと対戦した際は５回４失点だったこともあり、リベンジを果たしたい。「６番・左翼」は前川。木浪は今ステージ初スタメンで「７番・遊撃」に入る。相手先発は左腕のケイだが、木浪と前川は２安打を