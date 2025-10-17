2025年10月17日（金）、emmi（エミ）とグローバルスポーツブランドPUMA（プーマ）の別注シューズ「PUMA SPEEDCAT PLUS」の先行予約がemmiオフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEでスタート。新しいこのモデルは、クラシックなレーシングスタイルを受け継ぎ、マットブラウンと光沢ブルーの絶妙なコンビネーションが特徴。幅広いシーンで活躍する靴を今すぐチェックb