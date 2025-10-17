中国国家発展・改革委員会などの関係当局はこのほど共同で、「電気自動車充電施設サービス能力『3年倍増』行動計画（2025-27年）」を通達し、27年末までに全国で2800万カ所の充電施設を整備し、3億キロワット（kW）以上の公共充電量を提供し、電気自動車（EV）8000万台超の充電ニーズを満たし、充電サービス能力の倍増を明確にした。国家エネルギー局の関係責任者は、「中国の新エネルギー自動車は大規模な急速発展段階に入ってお