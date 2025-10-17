10月16日に開催された2025国際冬季スポーツ博覧会のメインフォーラムで、「中国氷雪産業発展研究報告（2025）」（以下「報告」）が正式発表されました。同報告によれば、中国では2025年、冬季のスポーツや観光に関連する氷雪産業の規模が1兆元の大台を突破し、1兆53億元（約21兆2000億円）に達する見通しです。「世界へ、再出発」をテーマに掲げた今回の博覧会では、産業の海外展開、装備技術、人材育成、施設運営、持続可能な発展