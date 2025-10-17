◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）リーグ覇者のソフトバンクは本拠地で日本ハムを迎え撃つ。3勝（アドバンテージによる1勝を含む）のソフトバンクが勝てば、2年連続の日本シリーズ進出が決まる。背部痛の周東佑京が「9番中堅」で9月20日のオリックス戦以来のスタメン出場。日本ハム伊藤大海を得意とする川瀬晃が「2番遊撃」で先発