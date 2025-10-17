警察官を騙った特殊詐欺事件で逮捕された男は、実際に「大阪府警の元警察官」でした。詐欺未遂容疑で逮捕された鉄筋工の川瀬豪仁容疑者（４０）は今年９月、何者かと共謀し、京都市伏見区の男性（７６）に対し、警察官になりすまして電話をかけ、「預金が不正に引き出されていて停止する必要がある」などと説明。キャッシュカード５枚をだまし取ろうとした疑いがもたれています。川瀬容疑者は特殊詐欺グループの受け子とみら