キリンビバレッジは１７日、果汁飲料「トロピカーナ」ブランドの一部商品を２０２６年２月納品分から値上げすると発表した。計１６品目で希望小売価格を税抜きで７〜４６％引き上げる。原材料価格や物流費などの高騰を理由としている。「トロピカーナ１００％オレンジ」の紙パック（２５０ミリ・リットル）の希望小売価格が税抜き１５０円から２００円に、ペットボトル（３３０ミリ・リットル）が２１６円から２９６円にな