今週（10月10日～10月16日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：米中関係悪化と過剰レバレッジ解消で急落 ビットコインは、米中関係の悪化と過剰レバレッジ解消を背景に急落し、その後は下値模索の展開となった。 10月10日、トランプ政権が中国向け輸出関税の100％引き上げを発表したことで世界的なリスクオフが強まり、ビットコインも急落。安全資産とされる金が上昇する一方で、暗号資産市場では複合的な売り圧