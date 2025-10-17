新潟県津南町で17日朝、崩落した道路に通りかかった車が転落する事故があり、運転手の70代男性がケガをしました。 道路の一部が崩落したのは、津南町結東の国道405号線です。この崩落により、17日午前5時過ぎ、津南町から長野方面へ向かっていた普通乗用車1台が約50ｍ下に転落。車を運転していた70代男性が頭部から出血するケガを負い、病院に運ばれましたが、軽傷で命に別条はありません。道路は長さ12ｍ、幅2メートルにわ