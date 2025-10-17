◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 阪神-DeNA(17日、甲子園球場)DeNAのスタメンが発表されました。先発は今季24試合に登板し9勝6敗、防御率1.74のケイ投手。クライマックスシリーズでは11日のファーストステージ巨人戦で登板し、7回2失点で勝利投手となりました。野手は初戦からメンバーは変わらず。前日10球粘って得点につながるヒットを放った林琢真選手を7番にあげ、石上泰輝選手と打順を入れ替えました。DeNAは