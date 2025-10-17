ＷＯＷＯＷは１７日、今季もＮＢＡを放送することを発表した。開幕は日本時間２２日で、八村塁所属のレイカーズとウォリアーズの試合を午前１０時４５分からＷＯＷＯＷプライムで生中継する。レギュラーシーズンは毎週２試合を実況・解説付きで放送。プレーオフトーナメント、カンファレンス準決勝、カンファレンス決勝、オールスターおよびオールスターサタデーも放送する。