◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神―ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神―ＤｅＮＡのスタメンが発表された。阪神は７番・遊撃に木浪聖也内野手が入った。先発は高橋遥人投手が務め、ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手と投げ合う。阪神は引き分け以上で２年ぶりに日本シリーズ進出が決まる。以下は両軍のスタメン。【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（左）佐野、４（三）筒香