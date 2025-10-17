ホッカイドウ競馬は１０月１７日、公募していた道営出身馬の愛称が決定したことを発表した。４月１６日から８月３１日まで募集し、１５３件のアイデアが集まり、「ｍｏｍ☆’ｓ〜モンスターズ〜」に決まった。採用されたのは北海道札幌市・３０代女性の案。「北海道（門別）のレベルの高さをモンスター／怪物で表現しました。グランシャリオナイターの象徴である☆を入れて、たくさんの出身馬達が全国の競馬場で活躍してほし