板野友美が公開した「ベビちん」こと長女の職業体験の様子が、ファンの心を温かくしている。キッザニアでの“はじめてのおしごと”に挑戦したベビちんは、医師や宅配スタッフなど、さまざまな仕事を体験。初めは不安から涙を見せたものの、母の優しい励ましと父・高橋奎二の見守りの中で、少しずつ笑顔を取り戻していった。 青い手術服に身を包み、真剣な表情で器具を扱う姿は、小さな手ながらも堂々としたもの。手術体験を終えた