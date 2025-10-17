やべみつのりさん(左)と矢部太郎さん(右)倉敷市立美術館 岡山県倉敷市出身で紙芝居・絵本作家のやべみつのりさんと、その息子でお笑い芸人・漫画家の矢部太郎さんによる特別展が17日、倉敷市で始まりました。 （倉敷市出身の紙芝居・絵本作家／やべみつのりさん）「人生の年輪の中心には倉敷・連島で育ったものがあるんだなということをつくづく感じています」 （お笑い芸人・漫画家／矢部太郎さん）「すごい展覧会