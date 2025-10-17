◇男子ゴルフツアー日本オープン第2日（2025年10月17日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）第1ラウンドの残りを消化後、第2ラウンドが行われ、16位から出た原敏之（34＝YAGOKORO）と金子駆大（23＝NTPホールディングス）がともにこの日最少の66をマークし、通算3アンダーで首位に浮上した。67で回った河本力（25＝大和証券）が、70のキム・ソンヒョン（27＝韓国）とともに2アンダーでトップと1打差の3位につけた。今