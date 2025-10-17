第2ラウンド、通算13アンダーで3位の竹田麗央＝パインビーチ・リンクス（共同）【海南（韓国南西部）共同】米女子ゴルフのBMW女子選手権第2日は17日、韓国南西部・海南のパインビーチ・リンクス（パー72）で行われ、4位から出た竹田麗央が66と伸ばし、通算13アンダーの131で首位と3打差の3位に上がった。65をマークした畑岡奈紗が12アンダーの5位。山下美夢有は66で回り、通算10アンダーの6位に浮上した。馬場咲希は69で9アン