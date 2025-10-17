季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの患者報告数が、8週連続で増加しています。【映像】インフルエンザ患者数 8週連続増加 沖縄で最も多い厚生労働省によりますと、12日までの1週間に報告された1つの医療機関あたりのインフルエンザの患者報告数は、全国で2.36人でした。前の週の1.56人から約1.5倍増え、8週連続で増加となりました。都道府県別にみると、31の都道府県で流行の目安とされる1人を上回っています。最も