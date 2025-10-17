コメの備蓄をめぐり、農林水産省が民間備蓄制度の導入を検討していることがわかりました。【画像】倉庫に保管される政府備蓄米政府の備蓄米をめぐっては流通に時間がかかることなどから、小泉農水大臣が「政策全般を見直す必要がある」と指摘していました。このため、災害や需要が急増するといった緊急時の流通を迅速化する目的で、農水省は集荷業者などの民間企業がコメを備蓄し、その費用を国が負担する方向で検討を進めて