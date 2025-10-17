株式会社WOWOWは10月17日、2025－26シーズンのNBAをWOWOWで放送することを発表した。 WOWOWではレギュラーシーズンの毎週注目の2試合を実況、解説付きで放送、配信。プレーオフトーナメント1回戦は最大14試合、カンファレンスセミファイナルとカンファレンスファイナルは最大7試合が放送され、NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデー