ユニバンスは１７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績について、売上高が従来予想の２４２億５０００万円から２８０億円（前年同期比１．０％減）、営業利益が８億円から２１億円（同５．１％減）、最終利益が５億３０００万円から１１億円（同４２．０％減）に上振れて着地したようだと発表した。主にアジア拠点でのユニット及び日本拠点での部品の販売が計画を上回り、為替も想定より円安