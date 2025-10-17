歴代総理大臣の｢似顔絵｣が入った湯飲みを作っている焼き物工場。次の総理大臣がなかなか決まらないことをどう思っているのでしょうか。 【写真を見る】総理の“似顔絵湯のみ”製造停滞 すでに4000個弱の注文入るも新しい顔決まらず…｢早く売り出したい｣ 新たな総理が誕生するたびに、似顔絵入り湯のみのデザインをその都度更新し制作してきた、土岐市の山志製陶所。 10月2日の取材では、石破総理の退陣を受けて、すぐに次の総理