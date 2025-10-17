この冬、新千歳空港を発着する国際線は最も多い週で１週間に往復３３５便で、過去最大の便数になることが明らかになりました。２０２４年に比べおよそ６０便増え、アジア圏における便数の増加が要因となったということです。新千歳空港を運営する北海道エアポートによりますと、１０月２６日からの冬の期間に新千歳空港を発着する国際線は、最も多い週で１週間に往復で３３５便となり、過去最大の便数になることがわかりまし