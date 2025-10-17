フィードフォースグループ [東証Ｇ] が10月17日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益を従来予想の7.2億円→9.3億円(前年同期は6.3億円)に28.0％上方修正し、増益率が14.3％増→46.3％増に拡大する見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の18.2億円→20.2億円(前期は15.2億円)に11.1％上方修正し、増益率が19.4％増→32.7％増に