北海道むかわ町の山林で男性の遺体が見つかった死体遺棄事件で、札幌地検は逮捕された男のうち１人を死体遺棄の罪で起訴しました。死体遺棄の罪で起訴されたのは大上文彦被告５０歳です。起訴状などによりますと、大上被告は２０２５年８月、むかわ町の土地で油圧ショベルを使って穴を掘り、西村隆行さん５５歳の遺体を土に埋め、遺棄したとされています。検察は大上被告の認否を明らかにしていません。この事件をめぐっては、大上