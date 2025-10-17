フジテレビの長寿番組『くいしん坊! 万才』が10月26日より放送を開始し、11月22日に放送予定の特別番組を持って終了するとわかった。1975年の放送開始以来、50年を数える長寿番組が終了する。「『くいしん坊! 万才』はキッコーマンの一社提供番組であり、レポーターが日本全国の名物料理を食べ歩く料理番組です。5分のミニ番組であり、当初は週5日放送でしたが、1999年4月以降は週1日の放送になっていました。中居正広さんのスキ