既婚者の男性職員と、複数回、ホテルに行っていたことが問題になっていた群馬県前橋市の小川晶市長が、自身の給与を50％減額したうえで続投する考えを表明しました。前橋市 小川晶市長 「辞任や出直し選挙等も考えましたが、ここで退くのではなく、掲げた公約を実現することが私に課せられた責任であると」小川市長は、先月、既婚者の男性職員と10回以上、ホテルに行っていたことを認めたうえ、男女の関係はないなどと釈明し、進退