連立協議が山場を迎えています。自民党の高市総裁と日本維新の会の藤田共同代表との2日目の連立協議が17日午後、終了しましたが、合意には至りませんでした。国会内から中継です。2日目となる17日の協議は、16日よりも少し短く、午後4時すぎに終了しました。藤田共同代表は「大きく前進した」としつつ、合意には至らず、継続協議になったと明らかにしました。連立協議では、社会保障改革や、副首都構想、企業・団体献金の廃止を含