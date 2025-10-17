ボクシング元ＷＢＣ世界フライ級王者の比嘉大吾（３０）＝志成＝が１７日、都内で取材に応じた。異例の３戦連続での世界挑戦となった７月３０日のＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチで、王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝と激闘の末ドロー決着。７年３カ月ぶりの王座返り咲きは逃し「自分の中で負けと一緒。引退します」と現役引退の意向を表明していたが、現在は全く体を動かしていないものの進退保留の状態だといい、