お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）で、自身のマネジャーについて語った。この日、神奈川県厚木市を訪れたケンコバ。飲食店を探しながら「でもやっぱりね、今日はホルモンに行かなきゃ」と期待。「厚木と言えば豚ホルモンみたいな」と話した。その理由を「うちの新しいマネジャーが言うてました。というのもうちの新しいマネジャー、ケンミン