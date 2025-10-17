「明治安田Ｊ１、神戸−鹿島」（１７日、ノエビアスタジアム神戸）３連覇を狙う神戸と、勝ち点５差で首位の鹿島の試合メンバーが発表された。神戸ＤＦ酒井高徳はメンバー外。ＦＷ大迫勇也は先発出場となった。ＭＦ佐々木大樹、ＤＦ広瀬陸斗が復帰してサブメンバーに入った。鹿島はレオセアラ、鈴木優磨がトップを形成。この試合を含め残り５試合はリーグの行方を占うことになる。両チーム先発は以下の通り。【神戸】ＧＫ前