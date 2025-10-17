オハヨー乳業から、「濃茶」アイスバーが発売されました。本商品は、まろやかなミルクアイスに愛知県西尾産の蔵出し抹茶を合わせた、深みのある味わいが特長の抹茶アイスです。香りと旨みのバランスに優れた「愛知県西尾産・蔵出し抹茶」を石臼挽きにすることで、抹茶にかかる摩擦熱を減らし、上品な味わいに。また、ミルクアイスには生乳と北海道産生クリームを使用し、ミルク本来の風味を活かしています。抹茶をマーブル状に混ぜ