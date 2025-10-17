家庭で3日分以上備蓄しているもの内閣府が17日発表した世論調査によると、災害に備えて3日分以上の携帯トイレや簡易トイレを家庭に備蓄しているとの回答は27.5％にとどまった。半数超だった飲料水や食料品に比べ、大幅に少なかった。能登半島地震などではトイレ不足が深刻化したことから、内閣府の担当者は「備えは十分とは言えない。備蓄の必要性を改めて周知したい」と話した。政府は支援物資が届くまで時間がかかるため「最