立憲民主党の野田佳彦代表は17日、日本維新の会が首相指名選挙を巡る立民、国民民主両党との協議を打ち切ったことを受け「国会の論戦や選挙で覚悟を決めて戦いたい」と記者団に述べ、自民、維新両党との対決姿勢を鮮明にした。