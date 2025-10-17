プロボクシングの元ＷＢＣ世界フライ級王者・比嘉大吾（３０）＝志成＝が１７日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰ『バルガスｖｓ比嘉大吾』『ロサｖｓ高見亨介』」（２０日午後９時、ＷＯＷＯＷライブ＆オンデマンド）の収録にスペシャルゲストとして参加。７月３０日にＷＢＡ世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（米国）に挑戦するも引き分けに終わり、試合後は「引退します」と明言していたが、現役続行の可能性を