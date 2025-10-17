◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）王手をかけられた日本ハムは郡司裕也を４番に据えて巻き返しを図る。第２戦では４回１死二、三塁、６回１死満塁の好機で有原の内角ツーシームの前に凡退。「昨日は僕のせいで負けたといっても過言ではない」と言い切った。「今年のシリーズは僕と心中してくださいということだと思うので、意