◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）【日本ハム】１（左）水谷、２（捕）田宮、３（指）レイエス、４（三）郡司、５（一）清宮幸、６（右）万波、７（遊）山縣、８（二）水野、９（中）五十幡、▽投＝伊藤【ソフトバンク】１（指）柳田、２（遊）川瀬、３（三）栗原、４（一）山川、５（左）柳町、６（右）牧原大、７（二）野