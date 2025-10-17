◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神―ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名、２（中）桑原、３（左）佐野、４（三）筒香、５（一）牧、６（捕）山本、７（二）林、８（遊）石上、９（投）ケイ【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（左）前川、７（遊）木浪、８（捕）坂本、９（投）高橋