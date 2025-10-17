カンテレは１７日、同局制作のフジテレビ系バラエティー「土曜はナニする！？」（土曜・前８時３０分）で、１０月１８日放送分から、芸能界きっての革ジャン好きとして知られるケンドーコバヤシとくっきー！（野性爆弾）による新コーナー「革ジャン散歩」がスタートすると発表した。ケンドーコバヤシ「東京のイカした街で、マブい女性を探すという企画です」。くっきー！も「ナウなマブい女性、いいですね」ニヤリ。革ジャンを