◆セ・リーグ【出場選手登録】▽阪神高橋遥人投手▽阪神早川太貴投手▽阪神島田海吏外野手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク上沢直之投手▽ソフトバンク大江竜聖投手▽日本ハム伏見寅威捕手【出場選手登録抹消】▽日本ハム福島蓮投手