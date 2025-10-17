◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）スタメンが発表され、２連敗で王手をかけられた日本ハム・新庄剛志監督は第２戦で２度の好機に凡退した郡司裕也を「４番・三塁」で起用。１番に水谷瞬、五十幡亮汰を「９番・中堅」で起用するなど打線を大幅にシャッフルした。ソフトバンクは周東佑京が「９番・中堅」で今シリーズ初先発。山川