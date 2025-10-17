◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神―ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）１８日のＤｅＮＡとのＣＳ最終ステージ第４戦に先発する阪神のジョン・デュプランティエ投手が、甲子園球場で最終調整した。第３戦でチームが引き分けか敗戦で出番が回ってくる。故障で長期離脱した助っ人右腕は「今日チームが勝って決めてくれる」と信じて応援しつつ、登板機会が訪れれば「戻ってこられてうれしいです