777-300ER「N735AT」にアメリカン航空が2025年11月より、ボーイング777-300ER「N735AT」に特別塗装を施し運航を開始します。この特別デザインは、2026年に同社が創立100周年を迎えることにちなんだもので、往年のアメリカン航空機の塗装をモチーフした要素が多く見られます。【画像】見たら二度見不可避！ これが「クラシカルすぎる特別塗装機」驚愕の全貌です胴体はグレーもしくはシルバーをベースに、オレンジ色の稲妻ライン