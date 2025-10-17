17日から始まった靖国神社の秋の例大祭に合わせ、石破総理が供え物を奉納したことを受けて、韓国外務省は「深い失望と遺憾を表明する」との報道官の論評を発表しました。靖国神社では、17日から3日間、秋の例大祭が行われていますが、石破総理は「内閣総理大臣・石破茂」の名前で、真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。これを受け、韓国外務省が報道官の論評を発表し、「日本の過去の侵略戦争を美化し、戦争犯罪者を合祀した靖国