大阪・梅田のビルで背後から男性を刺したとして44歳の女を現行犯逮捕。刺された男性は重傷です。午後1時半ごろ、大阪市北区にある大阪富国生命ビルの地下2階の通路で「刃物で刺されたと言っている」と、ビル関係者から警察に通報がありました。警察などによりますと、神戸市に住む58歳の男性が背中や胸をナイフで刺され重傷だということです。警察は、その場にいた大阪市に住む44歳の女を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。目撃